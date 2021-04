Após festa ilegal, Pirlo deixa Arthur, Dybala e McKennie fora de jogo da Juventus

Anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na véspera do jogo, na qual o treinador disse que os esportistas têm que “servir de exemplo”

Dybala (foto), Arthur e McKennie foram multados pela polícia italiana



O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, deixou barrou os jogadores Arthur, Dybala e McKennie de fora da lista de convocados para o clássico contra o Torino deste final de semana. A decisão foi tomada depois que o trio foi flagrado em uma festa ilegal na madrugada de quinta-feira, 1º. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na véspera do jogo, na qual Pirlo disse que os esportistas têm que “servir de exemplo”. “Não quero mais ter nada a ver com esse discurso, porque já falamos bastante sobre isso. Temos de servir de exemplo. Fizeram na ocasião errada, pelo que se passa no mundo e não só pela equipe. Não era o momento adequado para fazer isso, por respeito a todos aqueles que respeitam as regras”, afirmou o treinador.

O trio foi flagrado em uma festa ilegal em Turim, que está em lockdown para evitar o avanço da pandemia de Covid-19. O encontro se estendeu até depois do início do toque de recolher vigente, que vai das 22h às 05h. Todas as pessoas que estavam presentes no evento foram multadas pela Arma dos Carabineiros, a polícia militar do país. No Campeonato Italiano, a Juventus ocupa a terceira posição, com 55 pontos, 10 a menos que a líder Inter de Milão. O jogo contra o Torino está marcado as 13h do próximo sábado, 3.