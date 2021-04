Prefeitura do Rio volta a permitir jogos de futebol a partir do dia 9

Estavam proibidas, desde o dia 26 de março, a realização de qualquer partida entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), voltou a permitir a realização de competições de futebol no município a partir do dia 9 de abril. A decisão foi divulgada em decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 2. “Ficam igualmente permitidas as competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento, vedada em qualquer caso a presença de público”, diz o decreto. Sendo assim, estádios do Maracanã, Engenhão e São Januário estão autorizados a receber partidas esportivas a partir da sexta-feira da semana que vem, 9. A realização de jogos na capital fluminense estava vetada desde 26 de março, quando a Prefeitura do Rio publicou uma nota proibindo a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município.