Após goleada da Seleção, Tite faz analogia com ‘Os Três Porquinhos’; entenda

O treinador usou a fábula infantil para comentar a importância da vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia em São Paulo

Buda Mendes/FE Tite comandou a Seleção Brasileira durante a vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia na Neo Química Arena



A goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia faz parte da “construção” da Seleção Brasileira para conquistar uma vaga e disputar a Copa do Mundo do Catar em 2022, na visão do técnico Tite. Após a partida da última sexta-feira, 10, em São Paulo, o treinador fez uma analogia com a fábula Os Três Porquinhos para explicar o momento do time nacional. Foi o primeiro jogo oficial em 2020 e a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas. “Há uma ideia e uma forma de jogar. Quando a bola sai para tiro de meta, marcamos alto. Poucas vezes a gente retarda e dá campo ao adversário. É uma característica da equipe de manter a posse de bola. Quando falamos em jogar bem, tem que traduzir de alguma forma. Precisa finalizar, e hoje foram 20 finalizações. Tem que ter solidez defensiva, não pode tomar susto toda hora, porque isso gera insegurança. Tem que traduzir isso em vitória. É uma construção, uma caminhada, um passo importante. Brincando um pouquinho: quando contávamos histórias para os nossos filhos, Os Três Porquinhos tinha três casinhas. Tem que ser de tijolo e forte, não pode ser de palha e de madeira”, disse Tite. Na fábula, o lobo consegue derrubar as casas mais frágeis com o sopro e não tem sucesso com a casa mais forte.

Tite pôde contar com Neymar, que era dúvida até momentos antes da partidas em razão de dores na região lombar. O principal jogador brasileiro não fez gol, é verdade, mas deu duas assistências na goleada sobre a Bolívia. “Isso é espírito de equipe, solidariedade, futebol de conjunto. Todos têm a responsabilidade de tomar a bola e de criar. Às vezes o goleiro tem qualidade, às vezes ele dá a assistência e proporciona o gol dos companheiros. Futebol é coletivo, o importante é que ele fez um grande jogo. Gostaria que ele fizesse gol? Gostaria. Mas a assistência contribui bastante”, afirmou Tite.

A Seleção voltou a jogar depois de 325 dias por causa da paralisação do futebol provocada pela pandemia do novo coronavírus. Um momento “desafiador”, como definiu Tite. O início das Eliminatórias estava previsto para março, mas foi adiado para outubro. O Brasil volta a jogar na terça-feira, contra o Peru, em Lima, pela segunda rodada. “É desafiador no momento de pandemia que está em curso, com algumas equipes voltando e outras não, com atletas com diferente número de jogos. O Weverton, muito seguro, tem 20 jogos pelo Palmeiras. O Ederson (goleiro reserva) tem três (pelo Manchester City). A mostragem que temos é bastante diversa. É desafiador. Procuramos manter os atletas em funções que eles exercem nos clubes, mas é um quebra-cabeça”, analisou o treinador.

*Com informações do Estadão Conteúdo