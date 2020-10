Treinaria o Corinthians? Saiba o que Felipão respondeu a Vampeta em conversa

Amigos, Scolari e Velho Vamp trocaram mensagens nas últimas horas, e o treinador não deixou de responder a pergunta do ex-jogador

Montagem sobre fotos/Reprodução/Delmiro Júnior/Estadão Conteúdo Vampeta trocou mensagens com Felipão e perguntou se o treinador comandaria o Corinthians



Um dos nomes apontados como possível candidato a assumir o Corinthians, sem um treinador efetivo desde a demissão de Tiago Nunes, no mês passado, é o de Luiz Felipe Scolari. Mas será que Felipão, que fez história no Palmeiras e já chegou a afirmar que era preciso “ter raiva dessa p… de Corinthians”, aceitaria comandar o Timão? A pergunta foi feita por Vampeta, atual comentarista do Grupo Jovem Pan, ao próprio técnico. Amigos, os pentacampeões mundiais trocaram mensagens nas últimas horas, e a resposta de Scolari foi revelada pelo Velho Vamp. “Eu mandei uma mensagem ao professor Luiz Felipe Scolari e perguntei se ele toparia, se tivesse uma proposta, assumir o Corinthians. E ele me respondeu no WhatsApp que ele é profissional e trabalharia em qualquer lugar do mundo. Mais nada além disso”, contou Vampeta. “De verdade, eu não sei se o Corinthians realmente pensa em contratar o Felipão. A única coisa que eu sei é que a resposta dele foi de que ele é profissional e trabalharia em qualquer lugar do mundo”, acrescentou.

O nome de Felipão passou a ser apontado como o de um possível candidato a comandar o Corinthians após a demissão de Tiago Nunes, no mês passado. Isso porque o experiente treinador, que não trabalha desde que deixou o Palmeiras, em setembro de 2019, informou que está disposto a ouvir propostas de clubes, inclusive do Brasil, para voltar a atuar. Ele também é alvo do Vasco, que mandou Ramon Menezes embora nos últimos dias. Pesaria contra o Corinthians a identificação que Felipão tem com o Palmeiras, arquirrival do clube alvinegro. Pelo Verdão, Scolari foi campeão da Copa Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Mercosul e do Torneio Rio-São Paulo. Ele é o segundo treinador com mais jogos pela equipe alviverde na história e, em 2000, antes do jogo de volta da semifinal da Libertadores, foi flagrado por câmeras de televisão dizendo a seguinte frase para os jogadores do Palmeiras em um dos vestiários da Academia de Futebol: “vocês têm que ter raiva dessa p… de Corinthians”.

Confira a informação completa de Vampeta no vídeo abaixo: