Após pausa para Copa América, Brasileirão feminino volta nesta semana; veja jogos

Disputa retorna na penúltima rodada da primeira fase com Palmeiras, Internacional, São Paulo e Corinthians no G4

Rebeca Reis e Patricy Albuquerque / Staff Image Woman / CBF Palmeiras lidera o campeonato com um ponto de frente para o Internacional



O Campeonato Brasileiro feminino voltará na próxima quarta-feira, 03, após pausa de um mês para a disputa da Copa América feminina. O torneio retorna na penúltima rodada da primeira fase com o Palmeiras líder com 31 pontos, Internacional em segundo com 30 e São Paulo em terceiro com 29. Os oito primeiros times avançam para a fase de mata-mata que terá início em 13 de agosto e, hoje, estariam se classificando Corinthians, Flamengo, Real Brasília, Santos e Atlético Mineiro. As equipes se reforçaram na parada e terão de volta as jogadoras que foram campeãs com a seleção brasileira – nenhuma machucada. Confira abaixo todos os jogos da 14ª rodada:

15h – Internacional x Santos

15h – Real Brasília x CRESSPOM

15h – São José x Grêmio

15h – Flamengo x RB Bragantino

16h – Palmeiras x Kindermann

19h – Ferroviária x Atlético Mineiro

20h – Corinthians x ESMAC

21h30 – Cruzeiro x São Paulo