Bahia ignora campanha da torcida e fecha com Marcinho; Goulart também é anunciado

O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, duas contratações para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de fechar com o meio-campista Ricardo Goulart, que estava livre no mercado da bola depois de rescindir com o Santos, o Tricolor de Aço também se reforçou com o lateral-direito Marcinho. A segunda aquisição, no entanto, vem a contragosto de parte torcida baiana, que havia feito uma campanha pela desistência do negócio. O motivo da rejeição se deve ao fato de Marcinho ter atropelado e matado um casal de professores, em 30 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro, sem prestar socorro às vítimas. Em investigação posterior, ficou constatado que o atleta havia ingerido bebida alcoólica e estava a 98 km/h no momento do acidente, em uma rua onde a velocidade máxima permitida era de 70 km/h.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland, falou sobre o episódio. “A contratação do Marcinho é uma decisão importante. Entendendo o histórico que eu tenho com o jogador, com quem trabalhei na base do Botafogo, ele tem um ótimo caráter. Conheço bem a família e o entorno do atleta… Sempre foi muito sério, dedicado. Lamentavelmente, ele se envolveu em um acidente, no qual já reconheceu seus erros e pediu perdão. Ele vai cumprir com todas decisões judiciais”, disse o dirigente. “Nosso contrato com o Marcinho vai até dezembro e, obviamente, o Bahia está se protegendo com cláusulas que protejam o clube em caso de condenação. Enquanto a justiça brasileira permitir com que o atleta desenvolva o seu trabalho, o clube vai abrir as portar para ele trabalhar”, completou.

Nas redes sociais, ainda antes da contratação, muitos torcedores do Bahia usaram a hashtag “#Marcinho Não”, com a intenção de barrar a chegada do jogador. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o lateral ainda atuou no Athletico-PR e no Pafos (Chipre) depois do acidente. Ao canal oficial do Tricolor, ele comemorou o acerto, classificando o negócio como uma oportunidade de recomeçar. “Fala, nação Tricolor. Sou muito grato ao clube pela oportunidade que está sendo dada a mim. É um momento muito importante na minha carreira. Quanto aos momentos que eu vivi nos últimos anos, não foram felizes. Se eu pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Mas, enfim, estou aqui para poder recomeçar. É novo desafio para mim. Importante fazer o que eu amo. Espero contribuir para o objetivo principal, que é o acesso”, comentou.

