Barcelona disponibiliza ingressos gratuitos para apresentação de Lewandowski

Polonês será apresentado para a torcida na sexta-feira, dia 5, e depois concederá entrevista coletiva

Reprodução/ FC Barcelona Lewandowski viajou com o Barça para Miami em pré-temporada e já atuou com a camisa grená



O polonês Robert Lewandowski terá sua apresentação oficial no Barcelona na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Nesta segunda o clube abriu a venda dos ingressos gratuitos. Cada pessoa que se cadastrar no site oficial poderá reservar seis entradas e também haverá venda nas bilheterias do Camp Nou. A programação é a seguinte: às 9h30 (horário local/ 4h30 no horário de Brasília) os portões serão abertos ao público. Às 11h começa a apresentação e às 12h a coletiva de imprensa. A apresentação também será transmitida pela Barça TV. Aos 33 anos, Lewandowski é um dos principais centroavantes do mundo. Depois de uma saída conturbada do Bayern de Munique, o polonês é a esperança de gols para o time catalão nessa temporada.