Empresário revela motivo de Pedrinho não voltar ao Corinthians

Revelado pelo Timão, meio-campista está sem atuar devido à guerra na Ucrânia

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Pedrinho foi revelado pelo Corinthians e saiu em 2020 para o Shakhtar



O meio-campista Pedrinho, que estava no Shakhtar Donetsk, está livre no mercado e muitos torcedores perguntam o porquê o atleta de 24 anos não voltou a atuar no Corinthians depois da rescisão de contrato por causa da guerra. De acordo com seu empresário, o motivo foi financeiro. “O que o Pedrinho ganha hoje, o Corinthians não tem como pagar. Esse é o motivo. A torcida fica aí esculhambando o jogador, falando um monte de merda, pô pelo amor de Deus. Não é o Pedrinho, é o Shakhtar que não deixa ele abaixar o salário. Eles não deixam. Não é ele que manda nele, ele é jogador do Shakhtar”, disse o empresário Will Dantas em entrevista ao canal Coringão Pistola. O salário de Pedrinho gira em torno dos R$ 25 mil por mês, enquanto seu valor de mercado é estimado em 17 milhões de euros (R$ 93 milhões, na cotação atual).