Nadadora passa mal e é salva por técnica no Mundial de Esportes Aquáticos

Anita Álvarez, dos EUA, teve um quadro de exaustão após sua apresentação solo no nado artístico

Reprodução/ Oli Scarff Técnica pulou na piscina para resgatar Anita



A norte-americana Anita Álvarez, do nado artístico, causou comoção nesta quarta-feira, 22, no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. A atleta teve um quadro de exaustão após a sua apresentação e desmaiou na piscina. A técnica Andrea Fuentes se jogou na piscina para salvar Anita do afogamento. A nadadora de 25 anos foi retirada da piscina, colocada em uma maca e encaminhada ao posto médico da Arena. Os compatriotas de Anita se emocionaram na arquibancada com a cena. A apresentação solo de Anita recebeu 87.6333 de pontuação e ficou com a sétima colocação. O ouro ficou com a japonesa Yukiko Inui, que teve 95.3667, a prata com a ucraniana Marta Fiedina e o bronze com a grega Evangelia Platanioti. O Brasil não tinha representantes na prova. Depois da prova foi confirmado que Anita está bem.