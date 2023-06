Após rescindir com o Flamengo, Marinho é anunciado como reforço do Fortaleza

Atacante velocista assinou contrato válido até dezembro de 2025

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho é o novo reforço do Fortaleza



O Fortaleza oficializou nesta terça-feira, 20, a contratação de Marinho. O acerto acontece um dia depois do atacante rescindir seu contrato com o Flamengo, que era válido até o fim deste ano. No time cearense, o velocista assinou vínculo até dezembro de 2025. Em nota oficial, o Leão do Pici informou que adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador de 33 anos. Antes de chegar a um acordo com a agremiação nordestina, o ponta-direita ainda conversou com o São Paulo, mas desistiu do negócio por causa dos valores oferecidos pelo time paulista. Destaque no Santos, onde foi eleito o Rei da América na Libertadores de 2020, o atleta teve passagem discreta no Rubro-Negro carioca. Pela equipe flamenguista, ele fez 59 jogos, 6 gols e 3 assistências, além de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil de 2022. Marinho ainda soma passagens por Cruzeiro, Grêmio e outros clubes de expressão do futebol brasileiro.