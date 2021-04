Após saída de clubes ingleses, Superliga Europeia é suspensa

Ao longo da tarde desta terça-feira, 20, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham anunciaram que estão deixando o grupo

Cerca de 48 horas depois de sua criação, a Superliga, torneio idealizado por doze clubes europeus, foi suspensa. A decisão foi anunciada em comunicado publicado na noite desta terça-feira, 20, no qual o grupo diz que vai “reconsiderar os passos mais adequados para reformular o projeto”. Um dos fatores que pesou na decisão foi a confirmação de que os seis clubes ingleses envolvidos no projeto (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) iriam abandonar a Superliga após pressão das federações, da UEFA e de suas torcidas. No comunicado, o grupo diz que as equipes citadas foram forçadas a deixar a competição e diz estar convencido de que o torneio está “totalmente alinhado com as leis e regulamentos europeus”. Segundo o portal britânico The Atletic, o Milan também deverá deixar o grupo. A agência de notícias Ansa diz que a Inter de Milão deverá seguir os passos do arquirrival. Com isso, dos doze membros fundadores, sobrariam apenas quatro: Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália).