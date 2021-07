Após saída de Tiago Nunes, Grêmio define Thiago Gomes como técnico interino

Auxiliar está no clube há quatro anos e já esteve à frente do time principal em três partidas neste ano

Divulgação/ Grêmio Auxiliar Thiago Gomes foi confirmado como técnico interino do time



Pouco mais de 24 horas depois de anunciar a demissão do técnico Tiago Nunes, o Grêmio informou na noite desta segunda-feira, 5, que o auxiliar Thiago Gomes assumirá como técnico interino da equipe principal. Thiago está no há quatro anos no clube e desde 2018 faz parte do Grupo de Transição do Clube. A equipe informou por meio de nota que a decisão foi encaminhada em reunião do Conselho de Administração, ocorrida no início da noite desta segunda-feira. Ele já esteve à frente do time profissional em três partidas neste ano – Caxias e Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, além de dois jogos contra o La Equidad, pela Copa Sul-Americana. Natural de Porto Alegre, Thiago, de 37 anos, participou da formação de 20 jogadores que hoje estão no elenco principal. “O Clube deseja sucesso ao profissional nos próximos desafios na casamata gremista”, diz a nota. O Grêmio é o lanterna do Brasileirão com dois pontos conquistados em sete partidas. O primeiro desafio de Thiago será já nesta quarta-feira, dia 7, contra o Palmeiras.