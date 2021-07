Tiago Nunes é demitido do Grêmio

Treinador não resistiu à derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, na Arena Grêmio, e deixa o clube gaúcho sem conquistar nenhuma vitória em sete jogos no campeonato nacional

Após a derrota em casa, por 1 a 0, para o Atlético-GO, o Grêmio anunciou, na noite deste domingo, 4, a demissão do técnico Tiago Nunes. O anúncio foi feito após a partida pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Hermann. “Chegamos à conclusão de fazer isso em comum acordo, por conta dos resultados que não atingimos no resultado nacional”, disse o dirigente, acrescentando que a direção já definiu “um perfil”, mas não tem um nome escolhido. Sem vencer, a equipe gaúcha está na última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em sete partidas. O treinador havia recebido um ultimato após o revés sofrido por 2 a 0 contra o Juventude, na quarta-feira, 30, no estádio Alfredo Jaconi: se não vencesse o duelo deste final de semana, perderia o cargo. Na quinta-feira, 1º, a torcida protestou no centro de treinamento. Em crise, o Grêmio enfrentará o Palmeiras, que ocupa a terceira colocação do Brasileirão, na quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Palmeiras. No sábado, 10, pela 11ª rodada, o tricolor jogará o clássico contra o Internacional.