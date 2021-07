Cobiçado por Palmeiras e Grêmio, Santos Borré é anunciado por clube alemão

Atacante chega sem custos e assina com o Eintracht Frankfurt até 2025

EFE/PAOLO AGUILAR Aos 25 anos, Borré era destaque do ataque dos Millonarios



O atacante colombiano Rafael Santos Borré, que estava no River Plate e foi especulado como alvo de Palmeiras e Grêmio, foi anunciado nesta segunda-feira, 5, como jogador do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Aos 25 anos, o reforço do clube rubro-negro disputa a Copa América com a Colômbia e enfrentará a Argentina, de Lionel Messi, na semifinal desta terça-feira. Pelo River, Santos Borré anotou 56 gols e deu 18 assistências em 149 partidas disputadas, se tornando o maior goleador da vitoriosa era dos ‘Millonarios’ sob o comando do técnico Marcelo Gallardo. O Eintracht Frankfurt será o terceiro clube do atacante na Europa, depois de passagens por Atlético de Madrid e Villarreal. Borré chegou sem custos e assina até o fim de 2025.

Gude, Rafael! 👋🦅 Rafael Santos Borré wird ein Adlerträger! Der kolumbianische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2025 😍#SGE #Borré2025 pic.twitter.com/pAKiwM05R3 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 5, 2021

*Com informações da EFE