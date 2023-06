Após ser afastado por indisciplina, Marinho é reintegrado no Flamengo

Atacante acionou a Justiça para treinar com o grupo e cumprir seu contrato até o fim

Após dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira, 14, com uma novidade: a volta de Marinho. O atacante tinha sido afastado por indisciplina no fim de maio, mas entrou com uma ação extrajudicial para ser reintegrado ao elenco e cumprir seu contrato até o fim – acaba em dezembro. Nesse meio tempo, chegou a conversar com o São Paulo sobre uma possível transferência, mas o negócio esfriou. Agora, Marinho tenta convencer Jorge Sampaoli de que ainda pode ajudar a equipe. No entanto, isso não deve acontecer. Após a vitória contra o Grêmio pelo Brasileirão, o técnico argentino foi claro. “Ele está negociando a saída do clube, então não será levado em consideração pelo corpo técnico. Com certeza encontrará um time no qual possa desfrutar de sua capacidade”, disse. Os dois trabalharam juntos no Santos e Marinho até chegou a ser utilizado mais quando Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu, mas sem render perdeu espaço. Meninos da base viraram opção e passaram à frente do atacante, que se irritou e acabou discutindo com integrantes da comissão técnica.

Com pouco mais de seis meses para encerrar o vínculo com o Flamengo, Marinho está aberto a assinar um pré-contrato com qualquer time e já teria autorizado seus agentes a buscarem uma nova casa. A situação é semelhante à vivida por outras peças importantes do elenco como Vidal, que avisou que saiu no fim do ano, enquanto Filipe Luis deve optar pela aposentadoria. David Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Bruno Henrique também encerraram seus contratos em dezembro de 2023. O meia está nos planos do Corinthians, que busca repatriá-lo após as seguidas contusões de Renato Augusto. Capitão de Sampaoli, Everton ainda não recebeu uma proposta de renovação.

