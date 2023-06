Renato Augusto tem nova lesão detectada e vira desfalque para o Corinthians

Meia está com um edema na panturrilha esquerda e não enfrenta o Santos no próximo dia 21

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto volta a desfalcar o Corinthians por lesão em seis meses



O meia Renato Augusto, importante peça do elenco do Corinthians, teve uma nova lesão detectada nesta terça-feira, 13. Em boletim médico divulgado no fim da tarde desta quarta, o clube anunciou que Renato foi submetido a um exame na panturrilha esquerda que identificou um edema e uma desorganização das fibras musculares, o que deve retirá-lo de campo por duas semanas. O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cuiabá no último sábado. Sendo assim, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Renato no clássico contra o Santos no dia 21. No mês passado, o meia também perdeu alguns jogos após passar por artroscopia no joelho. O Corinthians passa por um momento difícil e de pressão da torcida por resultados melhores. O time é o 16º na tabela do Brasileirão, com 9 pontos, um ponto acima da zona do rebaixamento após dez rodadas.