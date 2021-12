Após título do Atlético-MG, Cruzeiro provoca: ‘Agora são 16 títulos de expressão em Minas’

Mesmo permanecendo na Série B do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada, a Raposa tratou de cutucar o rival

Reprodução/Twitter/André Araujo/@Cruzeiro Cruzeiro provocou Atlético-MG após bicampeonato brasileiro do rival



O Atlético-MG tornou-se bicampeão do Brasileiro na noite da última quinta-feira, 2, ao vencer o Bahia, na Arena Fonte Nova, garantindo o título com duas rodadas de antecedências. Nas ruas de Belo Horizonte, milhares de atleticanos fizeram a festa pela conquista que não era obtida há 50 anos. O Galo, no entanto, precisou lidar com a provocação do Cruzeiro, que mesmo permanecendo na Série B por mais uma temporada, tratou de cutucar o rival em publicação feita nas redes sociais. “Agora são 16 títulos de expressão em Minas Gerais. Deixa eu contar quantos tenho aqui na Toca…”, escreveu a Raposa, em sua conta no Twitter.

O Cruzeiro, provavelmente, levou em consideração os seus 12 títulos obtidos na Libertadores da América (2), no Campeonato Brasileiro (4) e na Copa do Brasil (6). Já seguindo essa conta, o Atlético-MG conseguiu o bi do Brasileirão apenas na última quinta e tem uma taça do torneio continental e outra da Copa do Brasil. Já no Campeonato Mineiro, o Galo é quem leva a melhor, somando 46 troféus do Estadual contra 38 do rival. Os dois clubes, vale lembrar, ainda não ganharam o Mundial de Clubes da Fifa.