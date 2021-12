Torcida do Atlético-MG lota as ruas de Belo Horizonte para comemorar o título; assista

Ponto de encontro oficial foi na Praça 7, que terá show do cantor Bell Marques até chegada da delegação

A comemoração dos torcedores do Atlético-MG tomou conta das ruas de Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. Após 50 anos o clube conquistou a segunda taça do Campeonato Brasileiro depois de vencer, de virada, o Bahia na Arena Fonte Nova. No estádio foram poucos os atleticanos a assistirem à partida, mas eles se aglomeraram em bares pelas ruas de BH desde o começo da tarde. O ponto principal de concentração dos torcedores após o apito final foi a Praça 7, no centro de Belo Horizonte. O cantor Bell Marques, do Chiclete com Banana, foi escalado como atração musical da festa. Alguns torcedores também se reuniram no CT do Galo que teve foguetório. O clube volta direto para Minas e deve chegar durante a madrugada na festa.

Assista aos vídeos da comemoração da massa atleticana:

