Apresentador se desespera após ex-goleiro desmaiar ao vivo na ESPN; assista

Depois do susto, Dan Thomas disse aos telespectadores que Shaka Hislop estava consciente e envergonhado

Reprodução/ESPN Shaka Hislop desmaiou ao lado de Dan Thomas em transmissão ao vivo na ESPN



O ex-goleiro do West Ham, Shaka Hislop, desmaiou durante uma transmissão ao vivo da ESPN americana neste domingo, 23. O atleta ia comentar sobre o amistoso entre o Real Madrid e o AC Milan que aconteceu na Califórnia. No vídeo que viralizou nas redes sociais, ele aparece primeiro cambaleando, depois despenca no chão. O apresentador Dan Thomas, que estava ao lado de Hislop no estádio, não escondeu seu desespero e começou a pedir ajuda. A transmissão foi interrompida e o intervalo comercial entrou no ar. No intervalo do jogo, Dan tranquilizou os telespectadores.

“Ele está consciente. Ele está falando. Acho que ele está um pouco envergonhado com isso. Ele se desculpou profusamente, não é um homem que gosta que as pessoas façam barulho com [a imagem] ele”, comentou. “Obviamente, é muito cedo para dar qualquer tipo de diagnóstico, mas o importante é que Shaka está consciente.” De acordo com a BBC, o desmaio do ex-goleiro pode estar relacionado às altas temperaturas que atingiram a Califórnia – os termômetros chegaram aos 30°C nesse domingo. A família do comentarista não confirmou se ele desmaiou por conta do calor, mas garantiu que ele está bem. Hislop disputou 121 partidas pelo West Ham em duas passagens pelo clube, de 1998 a 2002 e de 2005 a 2006.