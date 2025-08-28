Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de ‘copos descartáveis’

Torcedor do Athletico-PR invadiu o campo quando o Corinthians vencia por 1 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; jogadores do clube paulista reagiram para conter o agressor

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, nos instantes finais da partida contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (27). Ele também registrou que torcedores locais arremessaram no campo “vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados” na Arena da Baixada, em Curitiba. “Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças”, apontou o juiz. “Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante”.

A invasão aconteceu quando o time paulista vencia por 1 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Corinthians reagiram rapidamente para conter o agressor, que foi retirado do gramado por seguranças. Pouco depois, o árbitro reiniciou a partida para a cobrança de uma falta e, em seguida, encerrou o jogo. Wilton Pereira também registrou que a torcida do Corinthians acendeu sinalizadores nas arquibancadas. “Informo que foi feito o protocolo de anúncio no sistema de som e no telão”.

O juiz ainda anotou que os copos descartáveis também foram lançados sobre o trio de arbitragem. “No momento em que a equipe de arbitragem deixava o campo de jogo para acessar o túnel em direção ao vestiário, foram arremessados vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante”.

O Corinthians garantiu a vitória com gol de Gui Negão, marcado aos 13 minutos do segundo tempo. O Athletico-PR chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por toque de braço. O duelo de volta será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Publicado por Nícolas Robert