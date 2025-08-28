Corinthians celebra boa fase de Gui Negão e se preocupa com lesão de Matheuzinho
Jovem atacante da base marcou pelo terceiro jogo seguido com a camisa do Timão; lateral direito deve ser desfalque contra o Palmeiras
O Corinthians saiu em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, em Curitiba. O gol foi marcado por Gui Negão, jovem atacante que vive grande fase e já soma três jogos seguidos balançando as redes. A atuação do garoto voltou a animar a torcida em meio à série de desfalques que o técnico Dorival Júnior enfrenta. Gui Negão foi decisivo em um jogo truncado, aproveitando assistência de Matheuzinho após jogada construída por Vitinho. O atacante apareceu bem posicionado e finalizou para garantir o triunfo.
Formado no clube, Gui Negão tem se consolidado como uma alternativa eficiente ao ataque alvinegro, especialmente diante da ausência de nomes experientes como Yuri Alberto e Memphis Depay, que voltou de lesão nesta quarta, entrando no segudno tempo. Além do faro de gol, o jovem vem sendo elogiado pela entrega em campo e por aproveitar as chances em momentos de pressão.
Se a boa fase do atacante foi motivo de comemoração, a saída de Matheuzinho acendeu o alerta. O lateral sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado de maca no segundo tempo. Ele havia acabado de participar diretamente do gol, mas sua lesão pode deixá-lo fora do clássico contra o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão.
A ausência seria um duro golpe para Dorival, que já não poderá contar com Matheus Bidu, suspenso. O treinador tem recorrido a improvisações na lateral, como utilizar o zagueiro Félix Torres, mas o setor é considerado um dos mais carentes do elenco. A vitória em Curitiba deixou o Timão em vantagem para o duelo de volta, marcado para 10 de setembro, na Neo Química Arena. Antes, porém, o time terá o desafio de manter a boa fase no Dérbi contra o Palmeiras.
Publicada por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.