Argentina faz 4 a 1 na Bolívia e fecha fase de grupos em 1º no Grupo A

Messi deu uma assistência e marcou duas vezes na goleada da Albiceleste; Papu Gómez e Lautaro Martínez fizeram os outros gols

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Messi e Papu Gómez comemoram gol



A Argentina terminou a fase de grupos da Copa América de forma invicta, com três vitórias e um empate, e 10 pontos conquistados. Na noite desta segunda-feira, 28, a Albiceleste enfrentou a Bolívia na Arena Pantanal e venceu por 3 a 0, gols de Papu Gómez e Lionel Messi. O resultado coloca a Argentina contra o Equador nas quartas de final. O confronto será no próximo sábado, dia 3, no estádio Olímpico em Goiás. A Bolívia perdeu todas as partidas e foi eliminada. A Argentina foi superior durante todo o jogo. O gol saiu no início, logo aos seis minutos, com Papu Gómez recebendo um belo passe de Messi e batendo para o fundo das redes.

Aos 30 minutos, Bejarano derrubou Papu na grande área e a arbitragem marcou pênalti. Messi foi para a cobrança e converteu, fazendo 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, o camisa 10 bateu de cobertura no goleiro Lampe e fez o terceiro. No segundo tempo, a Bolívia esboçou uma reação. Aos 15 minutos, Saavedra diminuiu o placar depois de passe de Justiniano, mas não demorou muito para a Argentina voltar a marcar. Aos 20, Lautaro Martínez aproveitou sobre de bola e empurrou para o gol, fazendo o 4 a 1.