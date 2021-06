Mbappé perde último pênalti e França é eliminada pela Suíça na Eurocopa

No tempo normal, as seleções empataram em 3 a 3 e a decisão foi para as penalidades; Suíça enfrenta a Espanha nas quartas de final

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Suíços comemoram gol no tempo normal



A disputa entre França e Suíça por uma vaga nas quartas de final da Eurocopa foi acirrada. Em Bucareste, na Romênia, as duas seleções fizeram um dos jogos mais emocionantes desta fase. No tempo normal, a Suíça saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com Seferovic, em lance de cabeça. Na segunda etapa, o enredo do jogo foi totalmente diferente. Aos 10 minutos, o juíz marcou um pênalti para a Suíça. Rodríguez foi para a bola, mas chutou mal e o goleiro Lloris fez a defesa. A partir daí, a França cresceu no jogo e dois minutos depois, Benzema recebeu, ajeitou e chutou para empatar. No lance seguinte, o camisa 19 apareceu de novo e virou o placar para os franceses. O baque foi grande para a Suíça, que se perdeu no jogo e levou o terceiro aos 30 minutos. Pogba bateu colocado na gaveta de Sommer e fez um golaço.

O que parecia uma classificação certa dos atuais campeões mundiais, virou um empate histórico para a Suíça. Aos 36, Seferovic diminuiu e nos acréscimos, Gavranovic empatou para os suíços, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, as duas seleções se lançaram ao ataque. No começo do primeiro tempo, Sommer fez uma grande defesa em chute de Pavard. No segundo tempo, Mbappé teve uma chance clara de gol, mas chutou para fora. A decisão ficou para os pênaltis. Pelo lado da Suíça, todos os cinco batedores converteram (Gravanovic, Schar, Akanji, Vargas, Mehmedi), do lado francês Pogba, Giroud, Thuram e Kimpembe converteram. Mbappe foi o último e perdendo, dando a Sommer a oportunidade de defender e colocar a Suíça nas quartas de final para enfrentar a Espanha na próxima sexta-feira.