Pelé manda mensagem a Mbappé após atacante perder pênalti: ‘Mantenha a cabeça erguida’

Kylian Mbappé perdeu o pênalti que eliminou a França da Eurocopa 2020 no jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, 28, e recebeu um apoio especial. Pelé escreveu uma mensagem para o atacante francês em sua conta oficial do Twitter. “Mantenha a cabeça erguida, Kylian! Amanhã é o primeiro dia de uma nova jornada, @KMbappe”. O craque do PSG é muito fã do Rei do Futebol e ambos já trocaram muitas mensagens, elogios e presentes. Pelé tem sido ativo nas redes sociais e, geralmente, comenta sobre as atuações de jogadores. No jogo entre Peru e Brasil, pela Copa América, o ídolo santista comentou sobre a atuação de Neymar: ‘Fico feliz quando vejo ele jogar’, escreveu.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021