Argentina vence Venezuela por 3 a 1 em primeiro jogo após o título da Copa América

Lautaro, Joaquín Correa e Ángel Correa fizeram para os argentinos, Soteldo diminuiu

Reprodução/ Twitter

A seleção Argentina continua mostrando um bom futebol. Quase dois meses depois do título da Copa América, no Maracanã, os comandados de Scaloni fizeram 3 a 0 na Venezuela em jogo válido pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O jogo ficou difícil para a Venezuela depois que Martínez foi expulso aos 32 minutos. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Argentina abriu o placar com Lautaro que recebeu de frente para o goleiro Fariñez e empurrou para as redes. Na segunda etapa, aos 26, Joaquín Correa ampliou e três minutos depois, Ángel Correa fez o terceiro. Nos acréscimos, Soteldo diminuiu e fechou o placar em 4 a 1. Na tabela geral, os argentinos estão em segundo com 15 pontos, atrás apenas do Brasil. Já a Venezuela é a lanterna. O próximo confronto da Albiceleste será o clássico contra o Brasil, no domingo, às 16h (horário de Brasília).