Após ‘aposentadoria forçada’, LaMarcus Aldridge é autorizado por médicos a retornar à NBA

Ala-pivô teve batimentos cardíacos irregulares durante partida contra os Lakers e precisou se afastar das quadras

Reprodução/ TMZ LaMarcus Aldridge em jogo pelo Brooklyn Nets



O ala-pivô LaMarcus Aldridge está pronto para retornar à NBA depois de anunciar sua aposentadoria das quadras em abril deste ano. Na época, o jogador do Brooklyn Nets teve um batimento cardíaco irregular durante partida contra o Los Angeles Lakers e precisou se afastar do basquete. Desde 2006 ele convive com a síndrome de Wolff-Parkinson-White (quando a via elétrica extra no coração causa um batimento cardíaco acelerado), mas foi capaz de jogar 15 anos sem grandes problemas. Depois de uma bateria de exames, a equipe médica pessoal do jogador o liberou para retomar sua carreira. Segundo a mídia norte-americana, o próprio Nets estaria interessado em recontratar Aldridge.