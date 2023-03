Arrascaeta é cortado da seleção uruguaia após sofrer lesão em jogo do Flamengo 

Jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante a vitória sobre o Vasco

NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Giorgian Arrascaeta durante partida do Flamengo no Campeonato Carioca



A seleção uruguaia informou que o meio-campista Giorgian Arrascaeta foi cortado dos amistosos diante dos amistosos contra Japão e Coreia do Sul, marcados para 24 e 28 de março, respectivamente, pela próxima data Fifa – são os primeiros compromissos do Uruguai no ciclo para a Copa do Mundo 2026. O craque do país sul-americano se machucou durante a vitória sobre o Vasco, na noite do último domingo, 19, pela semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o Rubro-Negro, o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será reavaliado pelo departamento médico para saber a extensão do problema físico. Desta forma, ele será substituído por Diego Hernández, jovem de 22 anos que defende o Montevideo Wanderers.