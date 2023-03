Pedro marca duas vezes, Flamengo vence o Vasco no Maracanã e vai à final do Carioca

Atacante ainda deu uma assistência para o terceiro gol na vitória por 3 a 1; Rubro-Negro enfrentará o Fluminense pelo quarto ano seguido na decisão do estadual

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo pela semifinal do Carioca



O Flamengo voltou a vencer o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca na tarde deste domingo, 19, no Maracanã Com dois gols de Pedro e um de Ayrton Lucas, com assistência do atacante, o Rubro-Negro venceu o rival por 3 a 1 e vai enfrentar o Fluminense na final da competição. Capasso marcou para a equipe de Maurício Barbieri. A equipe comandada de Vítor Pereira já havia vencido o primeiro duelo por 3 a 2. Precisando vencer para conseguir a vaga na final, o Vasco conseguiu equilibrar as ações e até teve boas chances de marcar, mas pecava na conclusão das jogadas. Mesmo sem fazer uma grande partida, prevaleceu a qualidade técnica da equipe flamenguista. Será o quarto ano seguido que Flamengo e Fluminense farão a final do Carioca.

A primeira etapa foi bastante equilibrada. Os dois times tiveram chances de abrir o marcador, mas foi o Flamengo que marcou primeiro com Pedro. O atacante arriscou um chute, que desviou em Jair, tirando as chances de defesa de Léo Jardim. Depois disso, o Vasco criou boas chances de gol e apostou em cruzamentos. Foi justamente na bola aérea que o empate veio, com Capasso. O jogo seguiu franco até o fimda primeira etapa. Arrascaeta quase colocou o Rubro-Negro em vantagem no placar em um arremate de fora da área, mas a etapa inicial ficou mesmo no empate.

O Gigante da Colina voltou mais ligado na segunda etapa. Alex Teixeira e Gabriel Pec comandavam as ações da equipe de São Januário. Foi justamente de Gabriel Pec a primeira chance real na segunda etapa, que chutou no canto direito e quase marcou para o Vasco. A equipe de Maurício Barbieri conseguia aproveitar os espaços deixados pelo Flamengo, mas faltava calma na conclusão da jogada. Vítor Pereira promoveu três alterações na equipe: Vidal entrou no lugar de Everton Cebolinha; Varela na vaga de Rodrigo Caio; e Everton Ribeiro no lugar de Gabigol, esta última bastante questionada pelos torcedores. O Flamengo passou a sofrer mais na partida. Puma Rodríguez quase fez um belo gol de falta no Maracanã. Até que Vítor Pereira colocou Matheus França no lugar de Arrascaeta. O treinador português foi xingado pelos flamenguistas. E foi justamente em uma jogada de França que veio o gol da classificação Rubro-Negra. Ele aproveitou a bobeira da defesa vascaína e sofreu um pênalti infantil de Capasso. Pedro foi para a cobrança e converteu. O Vasco se atirou e obrigou Santos a fazer uma grande defesa no fim da partida. Mais tranquilo, o Rubro-Negro aproveitou o contra-ataque e marcou um belo gol com Ayrton Lucas, após assistência de Pedro, sacramentando a vitória flamenguista.