Cano marca 4 gols, Fluminense goleia o Volta Redonda por 7 a 0 e se garante na final do Carioca

Tricolor das Laranjeiras reverteu o placar de 0 x 2 na ida e espera o adversário entre Vasco e Flamengo

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cano fez 4 dos 7 gols do Fluminense no Volta Redonda neste sábado



Com um primeiro tempo impecável, o Fluminense garantiu vaga na grande final do Campeonato Carioca. Após levar 2 a 0 na ida, o Volta Redonda só precisava segurar o resultado, mas tudo mudou já antes dos 10 minutos de jogo. Logo aos 4, Samuel Xavier abriu o placar e aos oito, Germán Cano ampliou e empatou o duelo. O domínio Tricolor continuou e aos 26, Alexsander fez o 3º. Aos 42, Martinelli marcou o quarto e nos acréscimos Cano fez o segundo. No segundo tempo, o atacante argentino marcou hat-trick aos 19, de pênalti. E a conta fechou em 7 a 0 aos 45 minutos. Cano marcou quatro gols. Com a vitória por 7 a 2 no agregado, o Fluminense avança para a final do Carioca. Neste domingo, Vasco e Flamengo definem a segunda vaga para a final. O rubro-negro venceu por 3 a 2 na ida e tem a vantagem.