Arsenal bate Atlético em jogo apertado e vai à final da Champions

Um gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo levou os ‘Gunners’ para sua segunda final na história da competição

Adrian Dennis / AFP O zagueiro brasileiro nº 06 do Arsenal, Gabriel Magalhães, e o goleiro espanhol nº 13 do Arsenal, Kepa Arrizabalaga, comemoram enquanto o técnico argentino do Atlético de Madrid, Diego Simeone, conforta o zagueiro eslovaco nº 17 do Atlético de Madrid, David Hancko, durante a partida de futebol da segunda mão da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA entre Arsenal e Atlético de Madrid, no Emirates Stadium, no norte de Londres, em 5 de maio de 2026. (Foto de Adrian Dennis / AFP)



O Arsenal se classificou para a final da Liga dos Campeões (Champions League) ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (5), em Londres, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, na semana passada, na Espanha.

Um gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo (45′) levou os ‘Gunners’ para sua segunda final de Champions na história. Em 2006, o time londrino foi vice-campeão, derrotado pelo Barcelona.

Diante de quase 80 mil pessoas no Estádio de Saint-Denis, na França, abriu o placar com Campbell ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos da fase final, Samuel Eto’o empatou e, logo depois, o brasileiro Belletti definiu a virada para lamento dos ingleses e festa catalã.

A decisão da atual edição está agendada para dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal aguarda o atual campeão Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique, que definem a outra vaga nesta quarta-feira, na Alemanha, com vantagem francesa após 5 a 4 na ida.

Os torcedores do Arsenal fizeram gigante festa com fogos de artifício antes de as equipes entrarem no gramado do Emirates Stadium. O mosaico mandou a mensagem aos espanhóis com “over land and sea”, expressão inglesa que significa que eles acompanham o time “sobre terra e mar” – ou seja, fazem a diferença. A cantoria era alta em maneira de intimidação.

Depois do 1 a 1 na Espanha, os Gunners precisavam realmente do poder de sua torcida diante de um rival duro e acostumado a jogar como visitante. Somente o triunfo dava a vaga direta para as equipes seguirem o sonho do inédito título.

Como havia previsto, Diego Simeone contou com os recuperados Julián Álvarez e Giuliano Simeone, substituídos no Metropolitano com dores, ao lado do Griezmann no ataque. Do outro lado, Arteta trouxe um setor ofensivo bastante mexido, com Trossard, o capitão Bukayo Saka e Eze nas vagas de Odegaard, Martinelli e Madueke. Apenas Gyökeres foi mantido.

Invicto na Champions, o Arsenal queria ser protagonista desde o apito inicial. Mas Simeone “tinha um plano” e este era contra-atacar com velocidade. Julián Álvarez causou o primeiro susto, mandando rente à trave. O argentino ainda reclamou de penalidade após enrosco na área. Via-se um Atlético de Madrid mais atrevido e tranquilo em campo.

Coube ao zagueiro Gabriel Magalhães tirar o primeiro “uh” da torcida inglesa. Se as tramas ofensivas eram inoperantes, a batida de longa distância quase tira o zero do placar. A reclamação de pênalti mudou de lado após choque de Griezmann em Trossard.

O Arsenal pouco produzia na frente diante de boa defesa espanhola, mas saiu em vantagem com seu capitão, Bukayo Saka, aos 44 minutos, aproveitando o rebote de Oblak na batida forte de Trossard.

Na volta do intervalo, Giuliano Simeone recebeu lançamento longo, driblou o goleiro Raya, mas acabou atrapalhado por Gabriel Magalhães e acabou perdendo a chance do empate ao Atlético de Madrid. O VAR ainda analisou possível pênalti no lance.

As estratégias iniciais se inverteram. O Arsenal, até então propondo o jogo, agora tinha os contragolpes a seu favor, enquanto o Atlético de Madrid já não se defendia tão bem, sob obrigação de sair ao ataque para buscar o empate e, por consequência, dando espaços aos ingleses. Gyokeres, na pequena área, mandou a chance de ampliar para o alto.

Simeone cobrava calma de seus comandados, confiante na igualdade que levaria a partida à prorrogação. Porém, a tranquilidade da primeira etapa virou pó após o gol de Saka. E quem estava aliviado em campo eram os ingleses.

O empolgado líder da Premier League ergueu a parede atrás, não aproveitou as escapadas em alta velocidade, é bem verdade, mas soube sofrer diante de um modificado Atlético de Madrid já sem suas principais peças e comemorou muito a volta à final da Champions League.