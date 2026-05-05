Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam pela semifinal da Champions League nesta terça-feira (5), às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium

BEN STANSALL / AFP O duelo acontece em fase decisiva da competição e coloca frente a frente duas equipes em busca de uma vaga na final, após empate por 1 a 1 no confronto de ida.



Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (5) às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. O duelo acontece em fase decisiva da competição e coloca frente a frente duas equipes em busca de uma vaga na final, após empate por 1 a 1 no confronto de ida.

Onde assistir Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming), com início da transmissão às 14h30 (de Brasília).