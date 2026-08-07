Hertha Berlin bate Bochum em estreia da Bundesliga 2

O primeiro gol da segunda divisão do Campeonato Alemão foi marcado pelo atacante Sebastian Grønning

A partida, no geral, foi equilibrada, com 13 finalizações para o Bochum e 11 para o Hertha, que foi mais efetivo

O Hertha Berlin venceu o Bochum por 1 a 0 pela estreia da Bundesliga 2 nesta sexta-feira (7). O primeiro gol da segunda divisão do Campeonato Alemão foi marcado pelo atacante Sebastian Grønning.

O tento foi marcado aos 39 minutos, depois de cruzamento de Soufian Gouram. O time assume a liderança provisoriamente da competição.

A partida, no geral, foi equilibrada, com 13 finalizações para o Bochum e 11 para o Hertha, que foi mais efetivo. O goleiro Marius Gersbeck também fez boas defesas para garantir a vitória do time de Berlin.

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