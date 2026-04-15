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Arsenal x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 15/04/2026 15h15
  • BlueSky
EFE/EPA/Neil Hall Gabriel Martinelli; Arsenal

Arsenal e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (15) às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em partida válida pelas quartas de final da Champions League.

Os “Gunners” fazem uma ótima campanha na competição europeia. São 10 vitórias, invictos em casa nesta temporada e invictos contra o Sporting na Europa (4 vitórias e 4 empates). Já os portugueses têm uma tarefa difícil: precisam vencer por 2+ gols ou por 1 gol (para prorrogação). Nunca venceram o Arsenal na UCL e têm histórico ruim jogando na Inglaterra.

Onde assistir Arsenal x Sporting ao vivo

A partida será transmitida pela TNT e Max.

  • BlueSky

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