Arthur dirige Ferrari embriagado e se envolve em acidente de trânsito na Espanha

EFE Arthur vai para a Juventus nesta temporada



O volante Arthur, que recentemente trocou o Barcelona pela Juventus, foi denunciado na madrugada desta segunda-feira (17) pela polícia de Palafrugell, na província espanhola de Girona, após sofrer um leve acidente de trânsito e testar positivo no bafômetro. Segundo fontes do governo municipal, o jogador brasileiro, que dirigia uma Ferrari, apresentou um resultado de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar. De acordo com as leis de trânsito espanholas, embora a infração penal convencional ocorra quando apresentado um resultado a partir de 0,60 mg/l, a situação muda quando o veículo se envolve em algum acidente. Neste caso, por mais leve que tenha sido o acidente, a infração penal começa em 0,40 mg/l.

O acidente ocorreu por volta das 4h, a 120 quilômetros de Barcelona, e tudo indica que ele tocou na calçada, subiu e acabou se chocando contra um semáforo. Os ocupantes do veículo não ficaram feridos e o carro não sofreu grandes danos. Arthur foi submetido ao teste e um dos ocupantes do carro assumiu o volante para que chegassem ao destino. Dias antes, o meia chegou a um acordo com o Barcelona para encerrar o processo disciplinar por ter voltado das férias depois do prazo sem notificar o técnico Quique Setién. Arthur terá de se apresentar à Juventus na próxima segunda-feira.

*Com EFE