Presidente do Barcelona confirma demissão de técnico após 8 a 2: ‘Está fora’

A saída de Quique Setién é o primeiro passo da enorme reestruturação pela qual o Barça passará depois de sofrer o maior vexame de sua história

Rafael Marchante/EFE Quique Setién não é mais o treinador do Barcelona



A notícia já era mais do que certa, mas, de qualquer forma, na noite deste domingo, 16, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmou que Quique Setién não será mais o treinador do time catalão. A equipe não conquistou nenhum título na temporada e, de quebra, foi eliminada da Liga dos Campeões da Europa após derrota humilhante por 8 a 2 para o Bayern de Munique, na última sexta-feira, 14, pelas quartas de final do torneio continental. A rádio Cope, da Catalunha, conversou com o dirigente após uma reunião que ele teve na sede do clube com outras lideranças blaugranas. Questionado sobre o técnico, Bartomeu foi enfático, de acordo com o veículo de comunicação: “Setién está fora”.

A saída do treinador, que foi contratado em janeiro para substituir um também pressionado Ernesto Valverde, é o primeiro passo da enorme reestruturação pela qual o Barcelona passará depois de sofrer o maior vexame de sua história. Após o 8 a 2, o zagueiro Piqué disse que sairia do clube se isso fosse necessário para a renovação da equipe, e, nas últimas horas, surgiu até a informação de que Lionel Messi pediu para ser negociado. O argentino estaria descontente com o projeto esportivo do Barça e descrente de que a situação melhorará nas próximas temporadas.

Segundo a rádio Cope, os principal candidatos à vaga de Quique Setién são Ronald Koeman, atual treinador da seleção da Holanda, e García Pimienta, treinador do Barcelona B. O ex-atacante holandês Patrick Kluivert, que ocupa um cargo diretivo no clube, também é bem cotado. A única certeza que se tem é de que a decisão será tomada rapidamente. Isso porque informações da imprensa catalã dão conta de que o anúncio do novo treinador ocorrerá na próxima segunda-feira, 17. Setién comandou o Barça em 25 jogos, com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 69,3%.