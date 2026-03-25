As regras da Fifa e os países banidos da Copa do Mundo por disputas políticas e guerras

Decisões diplomáticas, sanções internacionais e conflitos armados já provocaram a exclusão ou a desistência voluntária de diversas seleções na história do torneio

ASSOCIATED PRESS/AE Copa do Mundo 1930 no Uruguai em Montevidéu



A Copa do Mundo, estabelecida em 1930 e controlada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), baseia-se na representação esportiva das nações filiadas, mas a realização dos jogos esbarra rotineiramente em crises geopolíticas de alta complexidade. Durante a trajetória do torneio, o conselho diretivo da entidade proibiu a participação de diversos países nas eliminatórias e nas fases de grupos como resposta a invasões territoriais, políticas estatais de segregação ou violações generalizadas de direitos humanos e segurança.

O histórico de sanções e expulsões nos mundiais

A primeira intervenção severa da entidade sobre o quadro de participantes ocorreu no cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Para a edição do torneio de 1950, realizada no Brasil, os diretores proibiram a Alemanha e o Japão de jogarem, aplicando uma sanção direta contra os países do eixo devido aos danos causados durante o conflito militar global.

Nos anos seguintes, a consolidação de políticas racistas oficiais de Estado motivou punições duradouras. A África do Sul, sob o regime de segregação racial do Apartheid, sofreu suspensões e o banimento contínuo do futebol internacional. O país ficou completamente excluído dos mundiais realizados entre 1970 e 1990, e a sanção só foi revogada com a desarticulação do regime e a transição política do país.

Na década de 1990, a guerra civil motivou uma nova expulsão formal. A Iugoslávia, em meio ao violento processo de fragmentação nacional na Guerra dos Bálcãs, teve sua filiação bloqueada para as eliminatórias de 1994 em alinhamento com a Resolução 757 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O uso de força militar contra territórios vizinhos também determinou a expulsão mais recente registrada no esporte. Em 2022, a Rússia foi removida das qualificatórias europeias após o início das operações de invasão na Ucrânia, punição mantida para o ciclo do campeonato seguinte.

Os artigos do estatuto oficial contra a interferência governamental

A base jurídica utilizada para remover uma federação de campo está consolidada nos artigos centrais do regulamento da Fifa. O Artigo 16 determina que o congresso ou o conselho executivo possui autoridade para suspender de forma imediata associações que violem gravemente suas obrigações como membros da comunidade esportiva.

Os regimentos não determinam punições automáticas a Estados que declaram guerra, mas focam na manutenção da segurança institucional. Para validar exclusões por conflitos internacionais, invoca-se o Artigo 2, focado nos deveres estatutários de promover o futebol em prol da paz e sob objetivos humanitários, impedindo a continuidade das disputas quando adversários se recusam a entrar em campo.

As regras são rígidas em relação à estrutura administrativa civil. Os Artigos 14 e 15 bloqueiam a subordinação e obrigam as federações esportivas a operar de forma completamente independente de prefeitos, governadores ou presidentes da república. Determinações de ministérios do esporte ou da suprema corte local para destituir dirigentes resultam na suspensão do país envolvido. Chade, Índia, Quênia e Zimbábue registraram suspensões em anos recentes por permitirem intervenções estatais diretas nos escritórios das associações locais de futebol.

O bloqueio da estrutura local e os campos de jogo neutros

Quando um impasse diplomático não atinge a gravidade de um banimento integral, os regimentos aplicam barreiras de infraestrutura severas para liberar a realização do jogo. A principal exigência física é a suspensão do direito de utilizar os próprios estádios. O comitê de segurança decreta a mudança das partidas para arenas em países neutros. Nesses protocolos, ocorre a supressão sonora e visual das nações punidas, substituindo a reprodução de hinos nacionais e o hasteamento de bandeiras pelas marcas institucionais da organizadora.

Os atritos focados na logística de segurança já redefiniram vagas em eliminatórias. No processo de classificação para o torneio de 1974, a União Soviética negou-se a embarcar para o Chile, onde enfrentaria a seleção da casa pela repescagem. A justificativa soviética baseava-se no fato de a ditadura militar chilena, comandada por Augusto Pinochet, ter convertido o Estádio Nacional em um centro temporário de detenção e tortura. Ao manter a recusa de acessar a instalação esportiva, os soviéticos perderam a classificação por W.O. oficial.

Estatísticas de desistências e a absorção territorial

O volume de ausências causadas por boicotes coletivos de federações costuma ser superior ao número de punições isoladas. As eliminatórias para a edição de 1966 registraram a recusa massiva de 16 equipes do continente africano. Os países boicotaram a competição argumentando contra o regulamento da época, que forçava os vencedores da África a jogarem contra representantes asiáticos por uma única vaga em vez de garantir uma rota direta de classificação. O protesto exigiu alterações profundas na formatação para os campeonatos da década seguinte.

Outra interrupção estatística extrema foi o desaparecimento em massa de uma equipe nas semanas que antecederam o apito inicial. A seleção da Áustria estava oficialmente classificada para jogar a edição de 1938. No entanto, a invasão militar do país e a consequente anexação do seu território pelo governo nazista alemão, processo histórico conhecido como Anschluss, desfez as estruturas esportivas austríacas. Parte dos jogadores foi transferida e forçada a vestir a camisa da Alemanha, e a vaga aberta pelos austríacos ficou sem substituto na tabela de jogos.

O choque diplomático contínuo obriga os auditores da entidade a avaliarem as licenças internacionais de forma ininterrupta. No ciclo prévio da competição sedeada nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026, a instabilidade generalizada do Oriente Médio afetou as garantias técnicas. Devido aos ataques aéreos, declarações diplomáticas do Irã apontaram a chance de o país abrir mão de sua classificação por restrições de vistos, inviabilidade de trânsito em aeroportos americanos e desdobramentos diretos do combate militar em território iraniano. As negociações constantes exemplificam as limitações para executar um calendário esportivo em cenários de tensão externa.

Perguntas frequentes sobre punições internacionais da entidade

Quais federações estão atualmente proibidas de competir?

A seleção da Rússia continua vetada do processo eliminatório e impedida de organizar amistosos oficiais com federações parceiras desde as sanções impostas na temporada de 2022 após iniciar as operações ofensivas contra a Ucrânia.

Quais são os principais motivos legais para excluir seleções?

A expulsão fundamenta-se nos relatórios de colapso de infraestrutura esportiva de segurança, na recusa generalizada de adversários de entrarem em campo ou em resoluções ativas do conselho de segurança da ONU. O estatuto pune de forma instantânea interferências civis ou de ministros de Estado sobre o controle do futebol regional.

Uma federação nacional já boicotou a edição por problemas diplomáticos com o país-sede?

Sim. Em 1934, o Uruguai negou a viagem à Itália como resposta às ausências europeias ocorridas na competição de 1930. Na edição de 1938, a Argentina e o Uruguai entraram em greve por não aceitarem o formato de escolha da sede daquele ano. Crises geopolíticas mais recentes no Oriente Médio indicam a ameaça real de ausência de representantes iranianos em virtude de tensões severas com os anfitriões norte-americanos para o torneio de 2026.