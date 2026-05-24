Preso nos EUA, Maduro envia mensagem para venezuelanos

O líder venezuelano se dirige ao “amado povo da Venezuela” em nome próprio e de sua esposa, Cilia Flores, para enviar-lhe “um abraço de fé, amor e gratidão”

JUAN BARRETO / AFP Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, faz um coração com os dedos para seus apoiadores durante um comício em Caracas



O presidente destituído da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou neste domingo (24), feriado cristão de Pentecostes, uma mensagem na qual pede unidade ao povo venezuelano e agradece, dos Estados Unidos, onde se encontra preso, pelo apoio recebido.

“A ação coerente nasce dessa fé que demonstra seus valores na prática diária: na solidariedade viva, no amor entre todos, na ajuda ao que sofre, no respeito, no serviço e no bem comum. E, acima de tudo, na UNIÃO, para consolidar nosso caminho como país abençoado pelo Espírito Santo”, publicou Maduro em sua conta nas redes sociais.

O líder venezuelano se dirige ao “amado povo da Venezuela” em nome próprio e de sua esposa, Cilia Flores, para enviar-lhe “um abraço de fé, amor e gratidão”.

A mensagem inclui duas citações do Evangelho de Mateus que pedem para ter fé e não duvidar. “Se dois de vós concordarem na terra sobre qualquer assunto que peçam, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles”, observou.

Maduro pede “pela paz, pela prosperidade e pela liberdade de todos nós”. “Que o Espírito Santo sopre sobre a Venezuela e sobre os povos do mundo; que nos dê sabedoria para agir, humildade para nos reconciliarmos e força para seguir em frente. Cilia e eu agradecemos tanto apoio, tantas orações e tanta solidariedade. Estamos sempre com vocês”, conclui a mensagem, que ele assina como “presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela”.

Maduro foi capturado junto com Cilia Flores no último dia 3 de janeiro, durante uma incursão militar dos Estados Unidos que deixou mais de uma centena de mortos e após a qual o presidente e a primeira-dama foram transferidos e encarcerados em Nova York Ambos se declararam inocentes das acusações que lhes foram imputadas no processo, relacionadas a supostas atividades de tráfico de drogas e conspiração para introduzir cocaína no país.