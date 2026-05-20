Aston Villa vence Freiburg por 3 a 0 e é campeão da Liga Europa

Este é o quinto título do treinado espanhol Unai Emery na segunda competição de clubes mais importante organizada pela Uefa

Stefano RELLANDINI / AFP É também o primeiro título continental europeu para os dois argentinos do elenco de Birmingham



Não foi a Copa dos Campeões Europeus, como em 1982, mas o Aston Villa de Unai Emery voltou a erguer um troféu continental ao derrotar o Freiburg por 3 a 0 na final da Liga Europa disputada nesta quarta-feira (20), em Istambul.

Este é o quinto título na segunda competição de clubes mais importante organizada pela Uefa para o treinador espanhol do Aston Villa, consolidando ainda mais sua duradoura ‘história de amor’ com essa competição, que ele já havia vencido comandando três equipes diferentes (três vezes dirigindo o Sevilla e uma vez o Villarreal), além da final que perdeu quando era treinador do Arsenal, em 2019.

É também o primeiro título continental europeu para os dois argentinos do elenco de Birmingham: o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez e Emiliano Buendía.

O meio-campista produziu uma verdadeira obra de arte com um chute preciso de pé esquerdo no ângulo da meta defendida pelo goleiro alemão Noah Atubolu nos acréscimos do segundo tempo (45+3′), praticamente selando a vitória do Villa na final.

Pouco antes, o meia belga Youri Tielemans havia aberto o placar com um chute de primeira após um cruzamento de Morgan Rogers (41′).

A empolgação com que a equipe alemã, liderada por Julian Schuster, encarou sua primeira final europeia desapareceu completamente antes da marca de uma hora de jogo, quando Morgan Rogers desviou a bola para o fundo da rede na primeira trave, completando um cruzamento rasteiro da esquerda (58′).

“É difícil colocar em palavras. Trabalhamos muito duro para isso. Correspondemos às expectativas e cumprimos a missão. É um grande momento para os torcedores, grandioso para o clube. Entraremos para a história”, afirmou o autor do terceiro gol.

Cinco vezes Emery

Emery, que chegou ao Aston Villa em outubro de 2022, é o grande nome por trás do sucesso de uma equipe que, quando o técnico basco de 54 anos assumiu pela primeira vez seu comando, lutava para escapar da zona de rebaixamento, na parte inferior da tabela.

Emery declarou nesta semana que não se via como o ‘rei’ da Liga Europa, mas a conquista de sua equipe recebeu um selo real de aprovação do Príncipe William, torcedor do Aston Villa, que comemorou ao lado de cerca de 20 mil torcedores em êxtase no estádio do Besiktas.

O ator de Hollywood Tom Hanks, outro torcedor famoso do Villa, juntou-se à festa enviando uma mensagem de boa sorte à equipe antes do início da partida.

Menos de quatro anos após sua chegada ao comando do time, o clube inglês encerrou um jejum de títulos de três décadas (que remontava à Copa da Liga Inglesa de 1996) e retornará à Liga dos Campeões na próxima temporada, uma vaga que já havia garantido por meio da Premier League.

O título europeu garante ao Aston Villa uma vaga na Supercopa da Europa neste mês de agosto, ao mesmo tempo em que afasta o azar que assombrava o clube desde seus rebaixamentos em 1987 e 2016, e suas derrotas nas finais da Copa da Liga em 2010 e 2020, assim como nas finais da FA Cup em 2000 e 2015.

Seu adversário alemão desta quarta-feira permanece sem um título para acrescentar à sua galeria de troféus. Mas pode ficar com a satisfação de ter realizado, possivelmente, a melhor temporada de sua história e por ter assegurado sua vaga em uma competição europeia, especificamente a Conference League, graças ao sétimo lugar conquistado na Bundesliga.

“Perdemos a final. Isso é, naturalmente, o que mais pesa neste momento e, é claro, é muito doloroso… “Acreditávamos que poderíamos vencer esta partida, mesmo contra o Aston Villa”, lamentou Schuster.

O Aston Villa sucede o Tottenham, campeão do ano passado, enquanto o Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, e o Crystal Palace, que enfrentará o Rayo Vallecano na disputa pelo título da Conference League, podem completar uma tríplice coroa histórica para o futebol inglês.