Atacante de 19 anos marca na prorrogação, Espanha vence a Holanda e avança à semifinal da Copa feminina

Paralluelo fez o gol da classificação histórica da La Roja, que venceu as vice-campeãs de 2019 por 2 a 1

Marty MELVILLE / AFP Paralluelo saiu do banco para dar a vaga à Espanha para a semifinal



Espanha e Holanda abriram as quartas de final da Copa do Mundo feminina na noite desta quinta-feira, 10. As seleções se enfrentaram em Wellington, na Nova Zelândia, em um jogo com total domínio espanhol e que terminou com vitória sofrida de La Roja por 2 a 1. É a primeira vez que as espanholas avançam para a semifinal do Mundial. O primeiro tempo teve total domínio espanhol com bola na trave e um gol de Esther, que foi anulado por impedimento. A Holanda só chegou uma vez. Após o intervalo, a partida continuou igual e a goleira van Domselaar seguia pegando tudo. Até que a arbitragem marcou um pênalti para as holandesas, mas depois de revisão do VAR a penalidade foi anulada e, a partir daí, o jogo começou a ficar mais aberto. Aos 36 minutos, a arbitragem marcou pênalti para a Espanha após mão na bola da zagueira. Mariona foi para a cobrança e converteu. As holandesas acordaram e a mesma van der Gragt, que cometeu o pênalti, empatou com chutaço de longe. A partida foi para a prorrogação e, no segundo tempo, Paralluelo chutou cruzado e recolocou a Espanha em vantagem e garantiu a vaga à semifinal.