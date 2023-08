Flamengo leva virada do Olimpia e está eliminado da Copa Libertadores

Paraguaios ficaram com a vaga às quartas ao vencer rubro-negro por 3 a 1 (3 a 2 no agregado)

EFE/ Daniel Piris AMDEP8070. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 10/08/2023.- Iván Torres de Olimpia celebra su gol hoy, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Olimpia y Flamengo en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/ Daniel Piris



Atual campeão, o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra enfrentou nesta quinta-feira, 10, o Olimpia na volta das oitavas de final da Libertadores e perdeu por 3 a 1 (3 a 2 no agregado). Precisando do resultado depois da derrota da ida, os donos da casa começaram forte, mas o Flamengo conseguiu sair na frente logo aos 8 minutos com Bruno Henrique. O ‘alívio’, no entanto, não durou muito e aos 12 minutos, Torres deixou tudo igual. O jogo foi ficando nervoso e Gabigol chegou a fazer mais um, mas estava impedido. No segundo tempo, a tensão continuou e aos 24, Ortiz fez o segundo do Olimpia e empatou o duelo no agregado (2 a 2). Aos 35 minutos, Bruera fez o terceiro e colocou os paraguaios na frente. Nos acréscimos, o rubro-negro fez outro gol, e depois de muita indefinição do VAR, o lance foi anulado. O Olimpia enfrenta o Fluminense na próxima fase.