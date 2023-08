São Paulo reverte placar, vence o San Lorenzo e avança na Copa Sul-Americana

Tricolor fez 2 a 0 no Morumbi (2 a 1 no agregado) e aguarda o vencedor de Ñublense x LDU

BRUNO AMARAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri abriu o placar no Morumbi e Luciano marcou o gol da classificação



O São Paulo recebeu o San Lorenzo nesta quinta-feira, 10, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana e venceu por 2 a 0, revertendo a derrota por 1 a 0 da ida e ficando com vaga às quartas para o pênalti. O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Ñublense e LDU que começa às 21h (LDU venceu o jogo de ida por 1 a 0). Precisando da vitória após a derrota, o São Paulo começou o jogo muito forte e já assustou no primeiro minuto. Mas o San Lorenzo também levou perigo e acertou o travessão. O Tricolor foi melhorando na partida, criando mais chances e povoando a área do goleiro Batalla. Aos 44, a equipe reclamou de pênalti não marcado em Luciano. Mas logo no lance seguinte, Calleri abriu o placar, de cabeça. No segundo tempo, o San Lorenzo ajeitou a marcação e a partida diminui de ritmo. Mas aos 22, Nestor fez boa jogada pela direita e Luciano apareceu sozinho na esquerda para marcar o segundo.