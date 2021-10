Atacante do Leeds United, Raphinha comemora primeira chance na seleção: ‘Ficha ainda não caiu’

Jogador de 24 anos falou sobre expectativas para sua estreia e se apresentou aos brasileiros em coletiva

CBF/ Leandro Lopes Raphinha apareceu sorridente para conversa com jornalistas



A lista de Tite para enfrentar Venezuela, Colômbia e Uruguai na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas trouxe uma novidade: o atacante Raphinha, de 24 anos, que atua pelo Leeds United, da Inglaterra. O jogador conversou com jornalistas nesta terça-feira, 5, e comemorou sua primeira oportunidade com a seleção brasileira. “Para falar a verdade, mesmo estando aqui a minha ficha ainda não caiu. Estava conversando mais cedo com meus pais, treinei, encontrei jogadores dos quais sempre fui fã e torci, mas a ficha ainda não caiu. Acredito que só deve cair depois de eu fazer a minha estreia, depois da primeira partida. É um momento que mistura muitos sentimentos, alegria, felicidade, nervosismo pelo lado positivo também, mas já já vai passar esse frio na barriga”, admitiu. Para quem não acompanha o Campeonato Inglês e nunca viu Raphinha em ação, ele mesmo se apresenta.

“O que posso dizer é que sou um jogador muito esforçado, busco dar sempre meu melhor seja nos jogos ou nos treinamentos. Acaba sendo normal os torcedores, principalmente aqui no Brasil, não me conhecerem, posso dizer para eles esperarem de mim é muita dedicação, vontade e, consequentemente, eles vão me conhecendo aos poucos”, frisou. O primeiro compromisso da seleção brasileira nesta Data Fifa de outubro será quinta-feira, dia 7, às 20h30 (horário de Brasília) contra a Venezuela, em Caracas. No domingo, dia 10, o confronto será contra a Colômbia, às 18h, em Barranquilla, e o último jogo desse mês é o clássico contra o Uruguai, dia 14, às 21h30, em Manaus.