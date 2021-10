Seleção define São Paulo e BH para próximas partidas em casa pelas Eliminatórias

De acordo com o coordenador da CBF, Juninho Paulista, os locais foram escolhidos por facilidades logísticas e infraestrutura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira, 5, o itinerário da seleção nas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já no dia 1º de fevereiro de 2022, a Canarinho medirá forças com o Paraguai no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Conforme o coordenador da entidade, Juninho Paulista, os locais foram escolhidos por facilidades logísticas e infraestrutura. “Tivemos uma excelente experiência com a Arena Pernambuco (Recife), acompanhando a melhoria do gramado ao longo dos meses, e o mesmo agora com a Arena Amazônia (Manaus). Mas para o jogo de novembro não teremos tempo de supervisionar uma nova sede com antecedência. A qualidade da Neo Química Arena é inquestionável. Para o jogo contra o Paraguai, em Belo Horizonte, teremos tempo suficiente para realizar melhorias no gramado”, comentou o dirigente.

A programação de treinamentos para novembro também está decidida. Nos dias 8 e 9, as atividades serão realizadas no CT do Corinthians, em São Paulo. Na quarta-feira, dia 10, o trabalho será na arena do Corinthians. Após o jogo contra a Colômbia, o técnico Tite comandará outros quatro treinamentos na capital paulista já visando o clássico contra a Argentina, fora de casa. De sexta (12) até segunda-feira (15), os treinos serão no CT do Palmeiras, na Barra Funda. O duelo encerra o ano de 2021 na terça, dia 16, na cidade de San Juan. A seleção viaja na véspera da partida. Antes dos jogos de novembro, a seleção brasileira tem três desafios neste mês. Nesta quinta-feira enfrenta a Venezuela, em Caracas. No domingo, em Barranquilla, joga contra a Colômbia. A última partida será contra o Uruguai, no dia 14, em Manaus.