Pia anuncia convocadas para amistosos da seleção com novidade; veja

Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina, anunciou nesta terça-feira, 5, a lista de convocadas para os amistosos diante da Austrália, marcados para os dias 23 e 26 de outubro, na Commbank Stadium, em Sydney. Mais uma vez, a técnica sueca preferiu não chamar a goleira Bárbara, titular da Canarinho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Desta vez, a novidade na relação é a arqueira Karen, de 28 anos, do Minas Brasília. Será a primeira oportunidade da atleta sob o comando de Pia, que também lembrou de Letícia, do Benfica, e Lorena, do Grêmio, para a posição.

Pia decidiu convocar atletas que haviam ficado de fora da última lista, quando optou por dar chance a novas jogadoras. A treinadora promoveu diversos testes, visando a renovação do time, no início do novo ciclo da seleção, cujo foco agora é a Copa do Mundo de 2023 e a Olimpíada de Paris-2024. Assim, voltam a ganhar espaço na seleção atletas como Rafaelle, Júlia Bianchi, Bia Zaneratto e Giovana. Todas estiveram na frustrada campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio, quando o time foi eliminado nas quartas de final, apesar de ser cotado para brigar pelo pódio.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Karen (Minas Brasília), Letícia (Benfica) e Lorena (Grêmio);

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong/China), Tainara (Palmeiras), Erika (Corinthians), Antonia (Madrid C.F.F), Bruninha (Santos), Tamires (Corinthians), Thais (Palmeiras), Katrine (Palmeiras);

Meio-campistas: Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Angelina (O.L Reign/EUA), Duda (São Paulo), Kerolin (Madrid C.F.F), Debinha (North Carolina Courage/EUA) e Adriana (Corinthians);

Atacantes: Giovana (Levante UD/Espanha), Nycole Raysla (Benfica), Geyse (Madrid C.F.F), Bia Zanerattto (Wuhan Xinjiyuan/China) e Marta (Orlando Pride/EUA).