Atacante do Red Bull Bragantino que sofreu acidente de automóvel está em situação delicada no hospital

Pedro Severino, de apenas 19 anos e atleta da equipe sub-20, estava em carro que se chocou com a traseira de um caminhão

Reprodução/Instagram Outro jogador que estava no carro, Pedro Castro, de 18 anos, teve ferimentos leves e permanece em observação médica



O atacante Pedro Severino, de apenas 19 anos, do Red Bull Bragantino, se envolveu em um grave acidente na manhã de terça-feira. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, localizado em Americana, São Paulo, após sofrer um traumatismo craniano. O estado de saúde do jogador é considerado “gravíssimo”. De acordo com o boletim médico, a gravidade dos ferimentos exigiu uma intervenção cirúrgica imediata, que foi realizada com sucesso. Porém, em comunicado publicado mais tarde, o hospital afirmou ter começado os procedimentos para decretar a morte encefálica do jogador.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a nota

“Após rigorosa avaliação e seguindo todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa a abertura de procedimentos para a confirmação de morte encefálica do jovem, de 19 anos, vítima de trágico acidente na Rodovia Anhanguera, nesta terça-feira (4).

Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu, às 16h30.

A equipe do Hospital Municipal está prestando todo suporte possível para a família”.

Entenda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo que transportava Severino colidiu na traseira de um caminhão. Outro jogador que estava no carro, Pedro Castro, de 18 anos, teve ferimentos leves e permanece em observação médica. A diretoria do Red Bull Bragantino esclareceu que os atletas estavam retornando de um período de folga e que nenhum deles estava ao volante no momento do acidente. Severino, que está emprestado ao Bragantino, teve uma temporada destacada em 2024, sendo o artilheiro da Copa Paulista com quatro gols marcados. A situação do jovem jogador gerou grande preocupação entre os torcedores e a comunidade esportiva.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias