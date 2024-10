Athletico-PR consegue efeito suspensivo e alivia punição de Fernando

Jogador havia sido suspenso por cinco jogos devido a uma briga generalizada ocorrida durante uma partida contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro

Reprodução/Instagram/@fernandob_06 Até o momento, Fernando já cumpriu um jogo de suspensão



O Athletico-PR conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação à punição do lateral-esquerdo Fernando. O jogador havia sido suspenso por cinco partidas devido a uma briga generalizada ocorrida durante uma partida contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro. Até o momento, Fernando já cumpriu um jogo de suspensão. Na última terça-feira, o clube protocolou um recurso no STJD, que analisou o pedido e decidiu acatá-lo parcialmente. Com isso, Fernando não poderá atuar na partida contra o Corinthians, marcada para o dia 17, mas ficará livre de cumprir os outros três jogos de suspensão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O auditor Luiz Felipe Bulus foi o responsável por deferir o pedido, argumentando que a defesa do jogador sustentou que não houve agressão física efetiva. Essa análise levou à sugestão de um reexame da conduta do atleta, o que influenciou na decisão do tribunal. A decisão do STJD se baseou no artigo 147-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que permite a concessão de efeito suspensivo quando a penalidade imposta ultrapassa duas partidas consecutivas ou quinze dias. Assim, a suspensão de Fernando ficará suspensa até que o Pleno do STJD julgue o Recurso Voluntário apresentado pelo Athletico-PR.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias