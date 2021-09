Athletico-PR faz 2 a 1 no Peñarol, no Uruguai, e sai na frente na semi da Sul-Americana

Ex-jogador do Peñarol, Terans marcou um golaço de bicicleta para abrir o placar

EFE/Raúl Martínez POOL Terans abriu o placar do jogo no Uruguai contra seu ex-time



Nesta quinta-feira, 23, Peñarol e Athletico-PR fizeram o primeiro jogo da segunda semifinal da Copa Sul-Americana, no Uruguai, e o placar terminou 2 a 1 para os paranaenses. O jogo foi muito disputado e a rede balançou somente no primeiro tempo. O time brasileiro foi quem abriu o placar primeiro com a famosa ‘Lei do ex’. Logo no primeiro minuto de jogo, Terans fez um golaço de bicicleta e colocou os visitantes na frente. Porém, a vantagem não durou muito. Aos 22, Martínez empatou para os donos da casa. Apesar da emoção no começo, o jogo ficou mais truncado. Porém, quando pareceu que o jogo terminaria empatado, o Athletico voltou a ficar na frente aos 30 minutos com gol de Pedro Rocha. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, dia 30, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada.