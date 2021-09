João Doria anuncia volta de torcida aos estádios em SP a partir de 4 de outubro

Retorno será gradual até 1º de novembro; vacinação completa será exigida para a entrada

Marcello Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo Torcida dos clubes de São Paulo poderão voltar à arquibancada



Com o avanço da vacinação contra Covid-19 no país, diversos Estados têm anunciado o retorno das torcidas aos estádios. Horas depois de Pernambuco, foi a vez do governo de São Paulo antecipar a volta do público em jogos de futebol. Nas redes sociais, o governador João Doria informou que a partir do dia 4 de outubro será liberada 30% da capacidade dos estádios, sendo um aumento gradual, chegando em 15 de outubro em 50% e em 1º de novembro na capacidade máxima. Só poderão participar dos eventos quem tiver tomado as duas doses. Para quem tiver apenas uma dose, será necessário a realização de um teste antígeno até 24 horas antes e um RT-PCR até 48 horas. Segundo o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, o uso de máscara será obrigatório em todos os setores do estádio.