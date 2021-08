Athletico-PR faz 4 a 2 na LDU Quito e avança à semifinal da Copa Sul-Americana

Furacão tinha perdido de 1 a 0 no jogo de ida; na próxima fase o Athletico-PR encara o Peñarol

EFE/Alexandre Schneider Athetico-PR reverteu derrota no jogo de ida



Depois do RB Bragantino, o Athletico-PR também se confirmou na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 19, a equipe venceu a LDU Quito por 4 a 2, na Arena da Baixada, e reverteu o placar de 1 a 0 do jogo de ida. Na próxima fase os atleticanos enfrentam o Peñarol, que eliminou o Sporting Cristal. Em partida bem disputada, a LDU saiu na frente aos 11 minutos com Luis Amarilla. O Athletico empatou aos 26 com Christian. Três minutos depois, o meio-campista marcou novamente e colocou o Furacão na frente. No fim do primeiro tempo, Jhojan empatou novamente. No segundo tempo, foi a vez de Bissoli brilhar. Aos 12, o atacante fez o terceiro e aos 24 minutos, marcou o 4º de pênalti. Ainda não há datas para as semifinais do torneio sul-americano.