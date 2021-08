Tottenham perde para o Paços de Ferreira na Conference League; Roma vence

Lucas Silva, ex-Flamengo, marcou o gol da vitória do time português; jogo de volta será em 26 de agosto

EFE/EPA/ESTELA SILVA Jogo de volta será em 26 de agosto



O Paços de Ferreira protagonizou nesta quinta-feira, 19, a grande surpresa dos jogos de ida da última fase preliminar da Conference League, nova competição interclubes organizada pela Uefa, ao vencer o Tottenham por 1 a 0 em casa, no Estádio Capital do Móvel, com gol do atacante Lucas Silva, ex-jogador do Flamengo. Vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada 2018-2019, o time londrino desta vez disputa a terceira competição mais importante da Europa e não começou bem. Lucas Silva aproveitou passe de Nuno Santos e foi o único a balançar a rede. A última fase preliminar da Conference League será definida na semana que vem, e 22 equipes avançarão à fase de grupos, se juntando a times eliminados na Liga Europa.

A Roma venceu por 2 a 1 no estádio Senol Gunes, em Trabzon. Os donos da casa tiveram em campo também o zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Pellegrini fez 1 a 0 para os visitantes aos dez minutos, e Cornelius empatou aos 19, mas Shomurodov balançou a rede aos 36 e definiu o triunfo dos ‘Giallorossi’, que contaram também com o lateral Viña, recentemente contratado junto ao Palmeiras. A grande atuação da rodada foi do atacante Arthur Cabral, ex-jogador de Palmeiras e Ceará, que marcou os três gols do Basel na vitória sobre o Hammarby, da Suécia, por 3 a 1. Outro brasileiro que deixou sua marca foi Vagner Love, que fez um na goleada do Kairat Almaty, do Cazaquistão, sobre o Fola Esch em Luxemburgo.

*Com informações da EFE